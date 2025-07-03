Екатерина Осадчая ответила на упреки, что увела Юрия Горбунова с семьи: "Часто об этом пишут"

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Реклама

Украинская ведущая Екатерина Осадчая ответила на упреки, что якобы забрала мужа, продюсера Юрия Горбунова, из семьи.

Парочка решила развенчать некоторые мифы об их браке. Одним из них было то, что Екатерина Осадчая якобы забрала Юрия Горбунова из семьи. Впрочем, как объяснила ведущая в Instagram, это далеко не так. В частности, ведущая пригласила продюсера поужинать вместе, когда мужчина уже был разведенным. Более того, по словам самого Юрия Горбунова, когда он начинал отношения с Екатериной Осадчей, то уже более года не состоял в браке.

"Очень часто об этом пишут: "Осадчая "увела" Горбунова из семьи". На начало наших отношений Юра уже год был разведен. Поэтому Катя Юру из семьи "не уводила", Юра уже был разведен, и начали мы встречаться, когда Юра уже был свободен", - заверила Екатерина Осадчая.

Реклама

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / © instagram.com/gorbunovyuriy

Отметим, Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая начали встречаться на проекте "Голос країни. Діти", где они были ведущими. Первым в любви признался шоумен, а ведущая же стала ициниатором отношений. Пара поженилась 3 февраля 2017 года, а уже через несколько недель у них родился сын Иван. 19 августа 2021-го супруги стали родителями во второй раз. Екатерина Осадчая родила сына Даниила.

Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов и их сыновья / © instagram.com/gorbunovyuriy

До этого Юрий Горбунов на протяжении 20 лет состоял в браке с балериной Людмилой. Общих детей у пары не было.

Напомним, недавно Екатерина Осадчая осуществила мечту 8-летнего сына. Ведущая с Иваном побывала на концерте Imagine Dragons и показала символический момент на сцене, от которого не сдержала слез.