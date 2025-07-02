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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Екатерина Осадчая побывала с сыном на концерте Imagine Dragons и показала символический момент на сцене

Группа Imagine Dragons выступала в Барселоне. Тем временем Екатерина Осадчая воплотила мечту 8-летнего сына.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Екатерина Осадчая с сыном на концерте Imagine Dragons

Екатерина Осадчая с сыном на концерте Imagine Dragons / © instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая Екатерина Осадчая вместе с 8-летним сыном Иваном побывала на концерте известной американской группы Imagine Dragons.

Коллектив выступал в Барселоне. Как оказалось, сын Екатерины Осадчей с самого детства фанатеет от музыки Imagine Dragons. Бывало такое, что песня Believer играла просто на повторе. Поэтому, ведущая решила воплотить мечту Ивана и отвела его на концерт кумиров. Тем более, возраст мальчика уже позволяет спокойно наслаждаться выступлением.

"Imagine Dragons Иван обожает с самого детства. Как-то их песню Believer мы в машине послушали ровно 50 раз подряд, когда стояли в пробке. И вот Иван вырос до возраста, когда можно пойти на концерт мечты", - поделилась знаменитость.

Концерт Imagine Dragons / © instagram.com/kosadcha

Концерт Imagine Dragons / © instagram.com/kosadcha

Ведущая говорит, что очень сильно радуется тому, что мечта сына осуществилась. В частности, весь концерт Иван прослушал с глазами, которые были полны восторга. Екатерина Осадчая убеждена, что сын запомнит этот момент на всю жизнь, поэтому оно того стоило.

"В такие моменты, когда видишь восторженные глаза ребенка, понимаешь, что такие моменты он запомнит на всю жизнь. И если будет в наших силах, мы будем мечты обязательно воплощать", - отметила ведущая.

Екатерина Осадчая с сыном / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая с сыном / © instagram.com/kosadcha

Кстати, конечно же, Екатерина Осадчая и ее сын стали свидетелями символического момента. Солист Imagine Dragons поднял на сцене флаг Украины. Ведущая говорит, что эта поддержка является очень важной, чтобы в мире не забывали, что в Украине идет война.

"А этот момент мы ждали. Спасибо за поддержку. В этот момент самовольно лились слезы. Так не много осталось артистов, которые стабильно нас поддерживают", - отметила ведущая.

Концерт Imagine Dragons / © instagram.com/kosadcha

Концерт Imagine Dragons / © instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно солист Imagine Dragons на сцене поцеловал флаг 122-й отдельной бригады ТрО. Исполнитель также символическим жестом поддержал Украину.

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