Екатерина Осадчая поделилась, как прошла ее беременность в 37 лет

Екатерина Осадчая поделилась, как прошла ее беременность в 37 лет

Звезда рожала третий раз.

Ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая не так давно стала в третий раз мамой.

Знаменитость забеременела и родила сына Даниила в 37 лет. Поклонники телеведущей поинтересовались у звезды, как прошла ее беременности. На что Екатерина в Instagram-stories ответила, что ей было не сложно вынашивать третьего сына.

"Мне было легко. Время пролетело очень быстро", — коротко ответила знаменитость.

Екатерина Осадчая рассказала о своей беременности / instagram.com/kosadcha

К слову, первого своего сына Илью Екатерина родила в 19 лет, второго Ивана — в 33 года, а молодого Даниила — в 37 лет.

Однако, ее муж, известный ведущий Юрий Горбунов хочет, чтобы жена родила ему девочку в 40 лет. Он уже даже успел выбрать ей имя — Маша.

Напомним, недавно Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов тронули кадрами с маленьким сыном. Супруги устроили семейный фотосет.

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