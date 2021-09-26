Екатерина Осадчая поделилась, как прошла ее беременность в 37 лет

Звезда рожала третий раз.
Ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая не так давно стала в третий раз мамой.
Знаменитость забеременела и родила сына Даниила в 37 лет. Поклонники телеведущей поинтересовались у звезды, как прошла ее беременности. На что Екатерина в Instagram-stories ответила, что ей было не сложно вынашивать третьего сына.
"Мне было легко. Время пролетело очень быстро", — коротко ответила знаменитость.
К слову, первого своего сына Илью Екатерина родила в 19 лет, второго Ивана — в 33 года, а молодого Даниила — в 37 лет.
Однако, ее муж, известный ведущий Юрий Горбунов хочет, чтобы жена родила ему девочку в 40 лет. Он уже даже успел выбрать ей имя — Маша.
Напомним, недавно Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов тронули кадрами с маленьким сыном. Супруги устроили семейный фотосет.