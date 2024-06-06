Екатерина Осадчая поделилась редким фото с отцом и поздравила его с важным праздником

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая сообщила о важном празднике в ее семье. Отец знаменитости отмечает день рождения.

В своем Instagram Осадчая нежно поздравила родного человека с праздником. Ведущая опубликовала их совместное редкие фото. Также она поделилась, что очень похожа на своего папу. По словам Екатерины, они оба любят заниматься ремонтами, благоустройством, читать книги, путешествовать и ходить на разные экскурсии.

Ведущая поблагодарила за эти черты своего характера отца и отметила, что у них впереди еще немало дел, которые они должны сделать вместе. Главное – чтобы победа скорее наступила.

Семья Екатерины Осадчей / Фото: instagram.com/kosadcha

"Для меня день рождения папы всегда особый праздник. Это и начало лета, и уютный по-настоящему теплый вечер. А еще, чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, как важно все то, что у нас закладывали. Я уже как-то писала, что ярости к ремонтам и благоустройству, импрессионистам и книгам (у меня так же на тумбочке книжный беспорядок, как у папы) к путешествиям и экскурсиям — это все папа и оно со мной навсегда. С днем рождения, папа, нам еще столько надо увидеть и столько достопримечательностей обойти, вот только бы победа скорее!" – отметила ведущая.

Муж Осадчей – Юрий Горбунов – тоже присоединился к поздравлениям. Шоумен в комментариях под фото написал пожелание для Александра Владимировича: "Многая лета, Александр Владимирович! Так держать!".

Семья Екатерины Осадчей / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно американская певица Мадонна отмечала день рождения отца. Звезда опубликовала редкие фото с 93-летним папой и с юмором поздравила его с праздником.

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