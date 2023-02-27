Екатерина Осадчая поделилась редкими фото с мамой и нежно поздравила ее с днем рождения

В семье телеведущей Екатерины Осадчей праздник – день рождения празднует ее мама, Елена Александровна.

В честь именин самого родного человека знаменитость посвятила ей сообщение в Instagram. Екатерина поделилась редкими кадрами с мамой и нежно обратилась к ней. Ведущая написала, что из года в год мечтает обладать такими же личными качествами и красотой, как и мама.

"С днем рождения, мама! В прошлом году мы загадывали, чтобы этот твой день рождения мы праздновали уже без войны, не так произошло быстро, но сейчас мы уверенно смотрим вперед. Я каждый год пишу, что хочу иметь такую же жажду жизни, красоту и молодость, как мама, этот год не исключение. Надеюсь, что этот ген у меня есть. Не знаю, буду ли я бабушкой трех внуков, но я точно хочу быть такой бабушкой! Будь счастливой и такой же красивой! Победы скорейшей, а все остальные мы сделаем вместе", — обратилась к маме Осадчая.

Фото: instagram.com/kosadcha

С днем рождения Елену Александровну в комментариях также поздравили подписчики Екатерина, ее звездные коллеги и муж, продюсер и телеведущий Юрий Горбунов.

Долгих лет, Елена Александровна! Вы большая молодец! Так держать! C днем рождения! (Юрий Горбунов)

С днем рождения твою мамочку! (Оля Полякова)

Такая стройная и красивая мамочка! Поздравляем все вместе с ее днем! Пусть будет счастливой. (Алина Шаманская)

С именинницей! Долгих лет. (Ирина Монатик)

Напомним, недавно Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения сына Ивана.

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