Екатерина Осадчая поделилась редкими фото с отцом и трогательно поздравила его с днем рождения.

Телеведущая Екатерина Осадчая на редких фотографиях показала своего отца Александра Владимировича.

Семейные кадры знаменитость опубликовала в своем Instagram по случаю дня рождения папы. На одном из фото Екатерина позировала вместе с отцом и мамой, а на другом – нежно обнимала папу.

Кроме фотографии Осадчая также поделилась трогательными строками, адресованными Александру Владимировичу. Ведущая написала, какие именно качества унаследовала от своего отца.

Екатерина Осадчая с родителями / Фото: instagram.com/kosadcha

"Весь мой внутренний огонь, жажда справедливости, неумение бездельничать и не работать. А еще любовь к познаниям нового, любовь к странствиям, любовь к импрессионистам, а еще увлечение строительством нового и ремонтами – это все твои черты во мне. Единственное чему не научилась в тебя – круто кататься на лыжах", – поделилась Екатерина.

В своем обращении знаменитость поблагодарила отца за его веру в ее силы, а также пожелала долгих и счастливых лет жизни.

"Я невероятна благодарна за все доверие в детстве, ведь если бы не папа разрешение и решение, я бы не поехала к совершеннолетию работать за границу, а это также повлияло на мой характер и дальнейшую судьбу. Спасибо за все! Я желаю тебе здоровья !Сил в твоей не простой работе, особенно в это сложное время, ты пример для меня, как преодолевать препятствия и идти вперед! Спасибо за такой крутой жизненный пример", — написала Осадчая.

Екатерина Осадчая с отцом / Фото: instagram.com/kosadcha

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