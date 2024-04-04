Екатерина Осадчая поделилась секретом стройной фигуры после рождения детей

Знаменитость также рассказала, какие косметологические процедуры делает.
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассекретила, как ей удается держать себя в форме после рождения троих детей.
Екатерина имеет отличный внешний вид, поэтому часто получает вопросы об уходе за собой от своих поклонников. Так, в своем фотоблоге знаменитость рассказала о главных правилах, которые придерживается, чтобы иметь стройное и подтянутое тело. По словам Осадчей, несмотря на генетику, она следит за своим питанием и не позволяет себе переедать.
"Режим питания. Но я не всегда такая стройная, как хотелось бы. Когда я начинаю видеть лишнее – сокращаю количество пищи. А в общем-то мне досталась хорошая генетика, которая не давала мне толстеть после родов", - поделилась Екатерина.
Также ведущая признается, что обращается к косметологическим процедурам. В частности, ухаживает за кожей с помощью лифтинга и лазерной терапии:
"RF-лифтинг и лазер на малых мощностях", – добавила ведущая.
Напомним, недавно известная оперная певица Елена Гребенюк ошеломила похудением на 19 кг и рассекретила, как ей это удалось.
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