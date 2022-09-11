Екатерина Осадчая похвасталась урожаем из своего сада: "Мой завтрак"

Телеведущая Екатерина Осадчая показала, какой будет собирать урожай в этом году.

В этом году украинцы запасаются фруктами и овощами, поэтому сажали огород и ухаживали за садами. Знаменитости тоже не исключение.

В частности, в Instagram-stories телеведущая Екатерина Осадчая показала, какой в этом году урожай у нее в саду. К слову, у знаменитости во дворе растут яблони и груши. Уродили деревья в этом году здорово, аж ветви клонятся к земле от веса фруктов.

Фото: instagram.com/kosadcha

"Наш урожай. И очень вкусные! И груш уродило", — отметила Екатерина.

Фото: instagram.com/kosadcha

К слову, Осадчая даже опубликовала видео, как пробует яблоко, выросшее в ее саду.

"Мой завтрак сегодня", – поделилась знаменитость.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Отметим, в этом году отличный урожай в саду соседки Екатерины Осадчей – Насти Каменских. Певица недавно записывала короткое видео возле яблони, где сидела на траве и демонстрировала ее плоды.

Напомним, в это время Юрий Горбунов поделился радостной новостью, которая произошла в его семье. На днях ведущий выдал замуж свою племянницу Наталью и показал свадебные фото.

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