Екатерина Осадчая похвасталась заметно подросшими сыновьями от Юрия Горбунова

Телеведущая Екатерина Осадчая порадовала поклонников семейным контентом.

В своем Instagram ведущая опубликовала фото, на которых изображена вместе с сыновьями от шоумена Юрия Горбунова. В частности, знаменитость с 6-летним Иваном и годовалым Данилом поздравляла поклонников с Пасхой.

"Со светлым праздником, с Пасхой! Наши надежды, наши молитвы, наша общая на всех мечта. Пусть светлый праздник принесет такой мечтательный покой. Мира и согласия каждой семье. Молимся за каждого нашего героя и за каждого украинца, и за тех, кто на небе. С праздником. Христос Воскрес!" – написала ведущая.

Екатерина Осадчая с сыновьями / Фото: instagram.com/kosadcha

Кстати, сыновья помогали Екатерине готовиться к Пасхе, в частности, разрисовывали писанки.

Сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова – Иван / Фото: instagram.com/kosadcha

Правда, по словам Осадчей, ее помощников надолго не хватило, ведь Иван и Данило начали играть друг с другом.

Сыновья Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, украинские знаменитости уже поздравили православных верующих с большим праздником – Пасхой. В этот особый день у звезд одно желание – скорейшей победы Украине в войне с россией.

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