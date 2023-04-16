Екатерина Осадчая похвасталась заметно подросшими сыновьями от Юрия Горбунова

Ведущая вместе с мальчиками поздравляла с Пасхой.
Телеведущая Екатерина Осадчая порадовала поклонников семейным контентом.
В своем Instagram ведущая опубликовала фото, на которых изображена вместе с сыновьями от шоумена Юрия Горбунова. В частности, знаменитость с 6-летним Иваном и годовалым Данилом поздравляла поклонников с Пасхой.
"Со светлым праздником, с Пасхой! Наши надежды, наши молитвы, наша общая на всех мечта. Пусть светлый праздник принесет такой мечтательный покой. Мира и согласия каждой семье. Молимся за каждого нашего героя и за каждого украинца, и за тех, кто на небе. С праздником. Христос Воскрес!" – написала ведущая.
Кстати, сыновья помогали Екатерине готовиться к Пасхе, в частности, разрисовывали писанки.
Правда, по словам Осадчей, ее помощников надолго не хватило, ведь Иван и Данило начали играть друг с другом.
Напомним, украинские знаменитости уже поздравили православных верующих с большим праздником – Пасхой. В этот особый день у звезд одно желание – скорейшей победы Украине в войне с россией.
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