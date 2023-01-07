Екатерина Осадчая показала 20-летнего сына, который прилетел к ней из Америки на Рождество в Украину

Ведущая Екатерина Осадчая поделилась семейными кадрами и показала, как они вместе со всеми членами семьи встретили Рождество.

На странице в Instagram знаменитость запостила снимок, на котором изображена вместе с мужем, ведущим, актером и продюсером Юрием Горбуновым, их маленькими сыновьями – 5-летним Иваном и годовалым Данилой. А также на фотографии присутствует старший сын Осадчей, 20-летний Илья от предыдущего брака ведущей с нардепом Олегом Полищуком.

Оказывается, Илья, который уже два года учится в Соединенных Штатах и овладевает IT-сферой, специально на праздники прилетел в Украину, чтобы вместе с семьей провести время.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"С Рождеством всех, кто празднует сегодня. Сегодня за одним столом в Сочельник молимся за мир, за согласие и победу. Наша семья в этом году празднует две даты и постепенно переходим на празднование 24 декабря, как и большинство украинцев. С Рождеством, родные", – прокомментировала фотографию Екатерина.

В свою очередь, муж Осадчей Юрий Горбунов показал, как они красиво засервировали праздничный стол в бело-голубых цветах.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним, ранее Екатерина Осадчая откровенно пообщалась с поклонниками и рассказала, что помогает ей худеть, как она себя успокаивает и сколько ей действительно лет.

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