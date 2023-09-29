Екатерина Осадчая показала 21-летнего сына на редких фото и объяснила, почему он не в Украине

Ведущая поздравила старшего сына с днем рождения.
Ведущая "Голосу країни" Екатерина Осадчая 28 сентября отпраздновала день рождения старшего сына Ильи.
На странице в Instagram звездная мама разместила редкие общие кадры с парнем и поздравила его с 21-летием. Осадчая адресовала Илье теплые поздравительные слова и назвала его "сыном, о котором можно мечтать":
"С Днем рождения, моя гордость! Илье сегодня 21 – уже официальное совершеннолетие во всем мире. Илюша, ты сын о котором можно мечтать, ты здравомыслящий и умный, внимательный и надежный, ты лучший старший брат и абсолютный пример для младших. Иногда мне не верится, что я мама такого взрослого и самостоятельного сына. Я желаю тебе воплощения всех планов, ведь все твои знания и планы будут помогать восстановлению нашей страны! С днем рождения мой Илья!" – поздравила сына Осадчая.
Также она опередила вопросы своих подписчиков относительно того, где находится 21-летний Илья и как помогает Украине:
"Опережаю комментарии и вопросы – Илья учится в Америке на третьем курсе, изучает IT, сейчас уже применяет свои знания в борьбе с врагом, по окончании университета возвращается домой", – подчеркнула ведущая.
К поздравлениям присоединился и муж Екатерины Осадчей, ведущий Юрий Горбунов. Он назвал пасынка гордостью их семьи: "Илья! Много лет! Так держать! Уже совсем взрослый! Гордость!".
Напомним, недавно Екатерина Осадчая похвасталась своей естественной красотой и поделилась фото, где показала лицо без грамма косметики.
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