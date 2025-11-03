Екатерина Осадчая показала 90-летнюю бабушку у бассейна и с правнуком и удивила своим сходством с ней

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала свою бабушку Раю, которая 3 ноября празднует день рождения.

Звезда посвятила имениннице особую публикацию в Instagram. В своем обращении к ней она выразила свой восторг 90-летней бабушкой, которая пережила много исторических событий, но до сих пор не потеряла жажды жизни. По словам Екатерины, ее бабушка Рая является постоянным мотиватором для своей семьи. И в ее юбилей родного человека ведущая показала серию милых фото.

«Бабушке сегодня — 90! Бабушка Рая — наш самый строгий критик и самая крепкая поддержка. Трижды прабабушка (а скоро уже четырехкратная). Она помнит Вторую мировую и голод в послевоенном Киеве. У бабушки всегда есть свой „волшебный пинок“ для каждого из нас — и это, кажется, генетическое: не сидеть на месте, не лениться, двигаться, достигать. Думаю, именно это и привело бабушку к такой почтенной дате. Никогда раньше не была на празднике, где празднуют 90 лет, — и невероятно рада, что этот праздник в нашей семье. Бабушка, желаю тебе здоровья, а мы обещаем — не останавливаться», — растрогала звезда.

В комментариях присоединились к поздравлениям и обратили внимание на сходство Екатерины и бабушки Раи.

Здоровья на многая лета! И пусть все наши бабушки встретят и отпразднуют свои 100 лет в независимой Украине-победительнице

Поздравления бабушке! Бабушка красавица! Кстати, вы очень похожи!

Самые искренние поздравления бабушке. Это бесценно иметь ее! Здоровья крепкого и многая лета ей

