Екатерина Осадчая показала 91-летнюю бабушку: ведущая трогательно поздравила родного человека

Екатерина Осадчая / © instagram.com/gorbunovyuriy

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Украинская телеведущая «Голоса країни-14» Екатерина Осадчая поделилась редким семейным кадром и показала свою бабушку Раю, которая отпраздновала 91-й день рождения.

По случаю праздника знаменитость опубликовала в фотоблоге фотографию именинницы. На фото бабушка держит праздничный торт со свечами и улыбается. Осадчая нежно поздравила родного человека и пожелала ей «многих благих лет». Внимание поклонников также может привлечь заметное внешнее сходство ведущей с бабушкой.

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Бабушка Екатерины Осадчей / © instagram.com/kosadcha

Ранее во время предыдущего юбилея бабушки Осадча рассказывала, насколько важное место она занимает в их семье. По словам ведущей, родной человек для него — одновременно «строгий критик и прочная поддержка».

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Бабушка Екатерины пережила Вторую мировую войну и голод в послевоенном Киеве. Несмотря на почтенный возраст, она сохраняет активность, наведывается к родным и участвует в жизни четырех правнуков.

Жизненным принципом именинницы Осадча называла постоянное движение: не лениться, развиваться и достигать поставленных целей.

Напомним, недавно день рождения праздновала актриса Елена Светлицкая. Ее возлюбленный Тарас Цымбалюк сделал ей оригинальный подарок за более чем 15 тыс. грн.

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