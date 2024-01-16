Екатерина Осадчая показала архивное фото и удивила, как выглядела более 30 лет назад

Ведущая Екатерина Осадчая залюбовала архивным фото и рассказала о самом ярком моменте с детства.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала новогоднее фото, сделанное более 30 лет назад. В праздничном наряде улыбающаяся юная Осадчая позирует возле Санта Клауса на фоне елки. Кстати, знаменитость призналась, что на изображении она самостоятельно подрезала себе волосы.

Екатерина Осадчая в детстве / Фото: instagram.com/kosadcha

К тому же Екатерина ответила поклонникам, какое детское воспоминание ее самое любимое. Так, ведущая призналась, что у нее было множество таких историй, которые лучше всего запечатлелись в памяти еще с детства. В частности, к таковым относятся летние воспоминания и зимний каток на озере.

"Наверное, не назву одного. А вообще, это лето и поездки на базу отдыха на Десне, спелая шелковица из дерева, крик ласточок перед дождем, каток на озере. Могу долго перечислять", - написала Осадчая.

Напомним, что недавно редакция сайта ТСН.ua показывала, как подросли сыновья и дочери звезд украинского шоу-бизнеса. А также мы рассказывали, чем занимаются дети знаменитостей.

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