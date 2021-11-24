Екатерина Осадчая показала архивное фото из первого отпуска с Горбуновым

Ведущая погрузилась в воспоминания.

Неизменная ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками очень личным.

Звезда погрузилась в воспоминания. В частности, Екатерина впервые показала архивную фотографию из своего первого совместного отпуска с мужем, продюсером и ведущим Юрием Горбуновым. Тогда влюбленные вместе провели время на острове Корсика. Кадры знаменитость разместила в сторис своей страницы в Instagram.

instagram.com/kosadcha

Также продемонстрировала мама троих сыновей и архивное фото своего самого старшего сына Ильи, которому сейчас 18 лет.

instagram.com/kosadcha

Не забыла Осадчая и о любимой работе. В фотоблоге ведущая разместила снимок, датированный 2005 годом. Как рассказала звезда, тогда у нее были первые командировки со "Светской жизнью".

instagram.com/kosadcha

Ведущая рассказала, что воспоминания на нее нырнули как раз перед новой командировкой заграницу. Но куда ведущая отправилась, пока тайна.

Читайте также: