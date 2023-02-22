Екатерина Осадчая показала дом для детей-сирот, на который собирала деньги

Ведущая Екатерина Осадчая вместе с основательницей благотворительного фонда "Твоя опора" Валерией Татарчук приехали в Ивано-Франковскую область, куда эвакуировался детский дом семейного типа Целухиных.

Их дом в Рубежном в Луганской области сгорел из-за обстрелов, тогда же погиб и отец семьи. Деваться дому семейного типа, на воспитании которого 10 детей-сирот, было некуда. Так что осенью, в свой день рождения, Екатерина Осадчая вместе с "Твоей опорой" объявили сбор в 3,2 миллиона гривен на новый дом для детей.

Менее чем через месяц благодаря неравнодушным украинцам и донорам из-за границы сбор удалось закрыть. Еще некоторое время пошел на поиски соответствующего дома, и сейчас наконец семья переселилась и обустраивается на новом месте.

Екатерина Осадчая побывала в доме для детей-сирот, на который собирала деньги / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Екатерина Осадчая побывала в доме для детей-сирот, на который собирала деньги / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Посмотреть, как живет семья сегодня, приехали телеведущая Екатерина Осадчая вместе с основательницей благотворительного фонда "Твоя опора" Валерией Татарчук.

"Доноры из-за границы иногда спрашивают: "У вас война, а вы покупаете дома?". Мы хотим призвать украинцев и больших доноров не бояться донатить на дома. Мы хотим этим проектом показать, что да, в Украине война, но мы победим совсем скоро. Поэтому мы покупаем дома. Поэтому мы знаем, что это здание простоит еще двести лет. И тут вырастет еще не одно поколение Целухиных", — сказала Екатерина Осадчая.

Екатерина Осадчая побывала в доме для детей-сирот, на который собирала деньги / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Вдохновленные приездом, дети провели экскурсию звездным гостям, показали свои комнаты и признались, что новый дом им очень нравится.

"Мне очень нравится этот дом. У каждого из нас есть кровать, шкаф, куда мы сложили свои вещи, игрушки, книги. На предыдущей квартире такого не было", — поделилась 7-летняя Маша.

Екатерина Осадчая побывала в доме для детей-сирот, на который собирала деньги / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Екатерина Осадчая побывала в доме для детей-сирот, на который собирала деньги / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Екатерина Осадчая побывала в доме для детей-сирот, на который собирала деньги / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Екатерина Осадчая побывала в доме для детей-сирот, на который собирала деньги / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, перед тем как Екатерина Осадчая и "Твоя опора" инициировали сбор, семья жила в квартире площадью 44 кв.м, но самой большой проблемой было то, что в квартире не было отопления. Так что зимовать там было невозможно.

Семья Целухиных стала первой, кому помогли с жильем в рамках проекта "Дом для детей", инициированным Екатериной Осадчей и фондом "Твоя опора". Проект продолжают и вскоре объявят новый сбор, поскольку в Украине из-за полномасштабного вторжения без дома осталось около трехсот детских домов семейного типа.

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