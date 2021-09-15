Екатерина Осадчая показала фигуру в купальнике через три недели после родов

Ведущая показала, как отдыхала в бассейне.
Ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая, которая почти месяц назад родила третьего ребенка, показала фигуру в купальнике.
В сторис своего Instagram звезда канала 1+1 запостила фотографии, где снята во время отдыха у бассейна на территории своего поместья. На первом селфи знаменитость позировала, сидя в белом сплошном купальнике в розовую полоску. Екатерина прикрыла лицо рукой от солнца.
Также Осадчая разместила снимок в бикини, где засветила пышный бюст.
"Можно такую погоду оставить до следующего лета?" — написала телезвезда.
Заметим, ведущая выглядит хорошо после третьих родов и довольно быстро возвращает форму. Ранее она рассказывала, что во время беременности следила за своим питанием, и теперь ей легче худеть.
Напомним, на днях Юрий Горбунов растрогал новым фото с крошечным сыном и засветил его лицо. Ведущий показал нежную фотографию с новорожденным малышом.