Екатерина Осадчая показала фигуру в купальнике через три недели после родов

Екатерина Осадчая показала фигуру в купальнике через три недели после родов

Ведущая показала, как отдыхала в бассейне.

Ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая, которая почти месяц назад родила третьего ребенка, показала фигуру в купальнике.

В сторис своего Instagram звезда канала 1+1 запостила фотографии, где снята во время отдыха у бассейна на территории своего поместья. На первом селфи знаменитость позировала, сидя в белом сплошном купальнике в розовую полоску. Екатерина прикрыла лицо рукой от солнца.

Екатерина Осадчая в купальнике / instagram.com/kosadcha

Также Осадчая разместила снимок в бикини, где засветила пышный бюст.

Екатерина Осадчая в бикини / instagram.com/kosadcha

"Можно такую погоду оставить до следующего лета?" — написала телезвезда.

Заметим, ведущая выглядит хорошо после третьих родов и довольно быстро возвращает форму. Ранее она рассказывала, что во время беременности следила за своим питанием, и теперь ей легче худеть.

Напомним, на днях Юрий Горбунов растрогал новым фото с крошечным сыном и засветил его лицо. Ведущий показал нежную фотографию с новорожденным малышом.

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