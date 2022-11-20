Екатерина Осадчая показала фото и видео с репетиции финала "Голосу країни-12" на станции "Хрещатик"

Уже сегодня, 20 ноября, в 19.00 на канале ТЕТ состоится патриотический финал вокального проекта.

Ведущая вокального проекта "Голос країни-12" Екатерина Осадчая поделилась фото и видео с репетиций патриотического финала шоу, который состоится уже сегодня, 20 ноября.

Как известно, прямой эфир проекта пройдет в специальном формате, отвечающем условиям военного времени, на одной из знаковых локаций в центре Киева – на станции метро "Хрещатик".

Во время войны здесь проходили концерты украинских и мировых звезд, интервью президента Владимира Зеленского и другие мероприятия.

На странице в Instagram Осадча разместила фото и видео с подготовки к прямому эфиру финала "Голосу країни-12". Ведущая показала, как на станции обустроили сцену.

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"Новые реалии. Сегодня на репетиции задумалась над тем, как важно нам продолжать делать то, что делаем. "Голос" – всемирный формат и завтра, в разных уголках мира, от Чили до Франции, от США до Норвегии телевизионщики, производители формата и зрители, поклонники "Голоса" будут наблюдать за тем, как несокрушимые украинцы несмотря ни на что делают свое дело, несмотря ни на что выпускают прямой эфир шоу из укрытия, со станции метро. По всему миру люди видят баннеры с призывом "Be brave like Ukraine", мы подтверждаем этот слоган о нас", — написала Екатерина.

Отметим, что суперфинал "Голосу країни-12" состоится уже сегодня, 20 ноября, в 19.00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ". Зрителей ожидает много сюрпризов. Так, в прямом эфире выступит группа "Антитіла" во главе с Тарасом Тополей и парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая находилась долгое время в российском плену.

Также украинских зрителей ждет сюрприз от тренеров американского The Voice Гвен Стефани, Камилы Кабелло, Блейка Шелтона и Джона Ледженда, а также тренеров других адаптаций шоу. Каким будет сюрприз, смотрите в воскресенье в прямом эфире суперфинала в 19:00 на телеканале ТЕТ.

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