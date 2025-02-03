Екатерина Осадчая показала фото со свадьбы с Горбуновым и впервые рассказала, как он ей сделал предложение

Украинская ведущая Екатерина Осадчая показала, какой была ее свадьба с продюсером Юрием Горбуновым, и вспомнила, как он ей сделал предложение.

Пара празднует особенный день в их семейной жизни. 3 февраля браку Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова исполнилось ровно 8 лет. Поэтому по случаю праздника ведущая показала, какой была их свадьба, а также поделилась ранее неизвестными подробностями.

В частности, Екатерина Осадчая рассекретила, как муж ей сделал предложение. Произошло это в Одессе в день рождения ведущей. Пара хотела, чтобы их первенец родился в законном браке. Тем не менее, влюбленные не торопились идти в ЗАГС и праздновать свадьбу, ведь были заняты работой.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

"Восемь лет назад, в этот день, мы решили расписаться. Вы спросите, почему в феврале? Все началось с предложения, которое Юра сделал в день моего рождения – 12 сентября. Мы были в Одессе вместе с друзьями, и Юра неожиданно встал на одно колено. Потом, конечно, у нас было много работы. О свадьбе и речи не было, пока вдруг не стало понятно, что мне рожать, а мы не расписаны", – поделилась знаменитость.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Когда супруги поняли, что до рождения малыша осталось совсем немного, то спланировали свадьбу. Осадчая говорит, что сначала хотела с Горбуновым просто заключить брак и отпраздновать это с близкими в ресторане. Однако друзья организовали для молодоженов праздник. Правда, как говорит ведущая, праздновать свадьбу на девятом месяце беременности – не самая лучшая идея.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

"Сказать честно: свадьба на девятом месяце беременности – не самая лучшая идея. В какой-то момент у меня начала кружиться голова. И казалось, что свадьба для невесты закончится не начавшись. Вообще мы планировали расписаться и тихо посидеть в ресторане узким кругом. Но тут включились друзья и понеслось: музыки, застолья, традиции…", – поделилась знаменитость.

Свадьба Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Сейчас же пара уже восемь лет живет в браке. По словам Осадчей, за это время они вместе много чего пережили: и радостные, и грустные моменты. Однако главное, в чем уверена ведущая, муж – самый родной человек, и это взаимно.

Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов и их сыновья / Фото: instagram.com/kosadcha

"А если серьезно, за восемь лет мы много чего успели. Родили двух малючиков, прошли вместе пандемию и начало полномасштабной войны. Но сейчас, через восемь лет, я точно могу сказать, мы самые родные друг для друга и лучшие друзья. Нам хорошо вместе и когда весело, и когда грустно", — подытожила ведущая.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно Екатерина Осадчая вместе с двумя сыновьями отдыхала за границей. Знаменитость показывала, как прошел их отпуск возле моря.

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