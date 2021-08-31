Екатерина Осадчая показала кадр из первой фотосессии с новорожденным сыном

Съемки проходили на природе.

Ведущая Екатерина Осадчая, которая 19 августа в третий раз стала мамой, не хочет пропустить ни одной главного события в жизни маленького сына.

Поэтому, спустя 11 дней после рождения малыша, звездная молодая мама устроила семейную фотосессию, чтобы запечатлеть на фото первые дни жизни мальчика. В сторис своей страницы в Instagram Осадчая разместила кадр из фотосессии с сыном.

Екатерина Осадчая с крошечным сыном / instagram.com/kosadcha

Съемки проиходили на природе. Для фотосета Екатерина выбрала красивое белое платье-вышиванку, а волосы украсила белыми цветами. На руках Осадчая держит маленького сына.

Отметим, что во время фотосета на площадке присутствовал и средний сын Екатерины и ее мужа Юрия Горбунова Иван. Мальчик даже сделал несколько кадров с мамой и младшим братиком самостоятельно.

Екатерина Осадчая с сыновьями / instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая с крошечным сыном / instagram.com/kosadcha

Напомним, что на днях Екатерина Осадчая похвасталась достижениями своего старшего сына Ильи. Звездная мама рассказала, в какой иностранный вуз вступил парень.

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