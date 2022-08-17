Ведущая Екатерина Осадчая показала, как 11 лет назад отдыхала в Крыму.

В Instagram-stories знаменитость опубликовала архивное фото, сделанное в 2011 году. Счастливая знаменитость на снимке плавает в море. Длинные волосы Екатерины собраны в хвостик, а на ее голове красуются солнцезащитные очки.

Вероятнее всего, Осадчая тогда отдыхала в Севастополе, ведь позади нее виден Херсонесский маяк.

Екатерина Осадчая в Крыму / Фото: instagram.com/kosadcha

Отметим, перед тем, как Россия аннексировала Крым, ведущая постоянно ездила отдыхать туда. Впрочем, с 2014 года Екатерина больше не ездила на полуостров.

Однако Екатерина отметила, что после победы Украины, а это произойдет в скором времени, обязательно поедет туда отдыхать, ведь Крым снова станет украинским.

Напомним, телеведущая, психолог и супруга министра обороны Украины Юлия Зорий планирует отпраздновать свадьбу с мужем в освобожденном Крыму.

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