Екатерина Осадчая показала, как кормит маленького сына грудью

Ведущая удачно совмещает работу и материнство.

Ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая, которая летом родила третьего ребенка, сочетает и материнство, и работу.

Так, вчера знаменитость посетила премьеру 25 фильма о Джеймсе Бонде "007: Не время умирать". В фолоблоге звезда канала 1+1 показала подготовку к съемкам. Она разместила снимок, где продемонстрировала, как кормила маленького Даниила во время грима.

Екатерина Осадчая с сыном / instagram.com/kosadcha

"У кого-то приготовления на съемки, а у кого-то ужин", — написала Осадчая.

Заметим, знаменитость воспитывает троих детей. Сына Илью она родила первому мужу, бизнесмену Олегу Полищуку. В 2004 году пара развелась. В 2017-м звезда вышла замуж за своего коллегу Юрия Горбунова и родила сына Ивана. 19 августа в 2021-м на свет появился еще один малыш. Мальчика назвали Даниилом.

Напомним, на днях Екатерина Осадчая трогательно поздравила сына с 19-летием и показала редкие фото. Также звезда показала, как она выглядела в 19 лет.

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