Екатерина Осадчая показала, как с Горбуновым и сыновьями украшала елку: "Окунулись в мирную жизнь"

Ведущая Екатерина Осадчая и ее муж, шоумен Юрий Горбунов, решили в этом году нарядить праздничную елку, чтобы подарить детям новогоднее настроение.

В своем Instagram Осадчая показала видео, как они все вместе украшали новогоднее дерево. Семейство успело поставить елку ко Дню святого Николая.

"Успели к Николаю украсить елку накануне и на пару часов погрузились в мирную жизнь...", — отметила Екатерина.

Ведущая также поделилась, что их сыновьям Святой Николай уже принес подарки под подушку.

"Нашим детям, несмотря ни на что, Николай принес подарки под подушку, прут не принес... Прут с убийственным зарядом понес в кремль, надеюсь", — написала ведущая.

Знаменитость также добавила, что оккупантам не удастся забрать в украинцев праздник, и Украина обязательно победит.

"Елке быть, несмотря ни на что! Николаю быть, несмотря ни на что! Победе быть! С Днем святого Николая", — подчеркнула ведущая.

Читайте также: