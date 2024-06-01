Екатерина Осадчая показала, как с сыновьями экстремально отпраздновала День защиты детей

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала, как с двумя сыновьями отпраздновала День защиты детей.

Так, 1 июня звездная мама посвятила время исключительно детям и устроила им день развлечений. В частности, все вместе они поехали на серфинг к водоему. В специальном костюме для плавания 7-летний Иван на доске искусно покорял волны, держась за специальную веревку, прикрепленную к яхте. Также Осадчая взяла для сына тренера, чтобы все прошло безопасно.

"День защиты детей. Мои малыши уже ныряют в развлечения. День серфинга", - написала звезда в фотоблоге.

Екатерина Осадчая с детьми / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая с детьми / Фото: instagram.com/kosadcha

Тем временем на арендованной лодке за старшим братиком в футболке и шортах наблюдал двухлетний Даниил, которого Екатерина назвала "будущим серфером". К тому же многодетная мама призналась, что Иван своим мастерством заставил задуматься над ее возвращением в серфинг.

"Иван вдохновляет и себе вспомнить о серфинге", - призналась знаменитость.

Екатерина Осадчая с детьми / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая с детьми / Фото: instagram.com/kosadcha

К слову, сегодня, 1 июня, с Днем защиты детей украинцев также поздравили ряд других звезд. В частности, Ребрик, Приходько, Ефросинина и не только уже показали своих заметно подросших дочерей и сыновей.

Читайте также: