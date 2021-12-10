Екатерина Осадчая показала, как в 90-х дефилировала подиумом

Екатерина Осадчая показала, как в 90-х дефилировала подиумом

Звезда в молодости была моделью.

Неизменная ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая еще в юности строила себе модельную карьеру.

Звезда окончила модельную школу. Знаменитость работала за границей, где дефилировала подиумом и снималась для разных глянцев. Хотя модельную карьеру Екатерина уже закончила, впрочем воспоминания остались.

В частности, ведущая решила поделиться со своими поклонниками фото, которое было сделано во время модельного показа украинского дизайнера – Лилии Пустовит.

К слову, на снимке юная Екатерина дефилировала подиумом.

Екатерина Осадчая дефилирует подиумом / instagram.com/kosadcha

"Фотопруф нашего знакомства длиной в жизнь. Конец 90-х", – подписала снимок ведущая.

Отметим, Екатерина Осадчая начала строить модельную карьеру в 13 лет. Впрочем, уже к 18 годам звезда завершила ее. Позже Осадча решила посвятить свою жизнь телевизионной журналистике.

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