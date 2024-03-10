Екатерина Осадчая показала, какой приятный сюрприз ей сделал 2-летний сын

Также знаменитость поделилась редкими кадрами с Данилой.

Ведущая проекту "Пісня мого життя" Екатерина Осадчая показала, какой приятный сюрприз для нее сделал 2-летний сын от продюсера Юрия Горбунова.

В своем Instagram знаменитость опубликовала редкие кадры с Данилой. На фото Осадчая мыло обнимала 2-летнего сына. Также ведущая показала, как мальчишка заметно подрос.

Екатерина Осадчая с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Кроме того, знаменитость рассекретила, что Даниил сделал ей приятный сюрприз. В частности, мальчик неожиданно приехал к маме на съемочную площадку, чем ее порадовал.

"Данило сюрпризом с проверкой к маме на съемочную площадку", — поделилась ведущая.

Екатерина Осадчая с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Кроме того, Екатерина Осадчая напомнила, что сегодня, 10 марта, в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" выйдет очередной выпуск шоу "Пісня мого життя". Знаменитость призвала всех поклонников проекта не пропустить премьеру.

"И мы вам напоминаем, что сегодня встречаемся в 21:00 на "1+1 Украина", "Пісня мого життя", будет много интересного и неожиданного", — отметила ведущая.

Напомним, в прошлом выпуске шоу экс-замистительница министра обороны Украины Анна Маляр поделилась, как война повлияла на ее брак с мужем, а актер Андрей Исаенко рассказал щемящую историю, связанную с песней группы "Скрябин" – "Старі фотографії".

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