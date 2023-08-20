Екатерина Осадчая показала лицо младшего сына-копии Горбунова в день его 2-летия

Ведущая "Голосу країни-13" Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками редкими фото их с Юрием Горбуновым младшего сына Даниила.

Сделала это звезда на своей странице в Instagram в честь дня рождения мальчика. 19 августа младшему сыну Горбунова и Осадчей исполнилось два года. Знаменитая мама адресовала ребенку теплые поздравительные слова и извинилась перед сыном за то, что очень хотела девочку:

Младший сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Младший сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

"Наш светлый мальчик с самой красивой улыбкой в мире, наш жизнерадостный Даниил, с днем рождения тебя. Ты наше счастье. Мы ловим каждое твое новое слово, сейчас наш мир состоит из кс (котов) быстро быстро, там :), Ась (Ивась), ням ням и А (вода) ;) буко (яблоко) и слова не из нашего детства акдо (авокадо). Ты так быстро растешь, что я вечером не могу наглядеться, как ты засыпаешь, потому что утром ты уже станешь взрослее на день. Ты проснешься с улыбкой во все свои зубы и скажешь ням ням. Да, твой папа говорит, что этот постоянный позитив такая черта, что останется на всю жизнь. Ты наша невероятная радость! И извини, что хотела девочку. Ты лучше ста девочек, мой младший и такой невероятный сын!" – написала звездная мама.

Младший сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Младший сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Младший сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Также Екатерина показала кадры, на которых показала лицо мальчика. В свою очередь фаны Осадчей отметили, что если старшие дети похожи на нее, то младший Даниил – копия звездного отца:

Младший на пау похож, а старший будто на мамочку

Даниил очень похож на Горбунова

Младший – копия ваш муж, а старшие дети на вас похожи

Младший сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками первыми селфи, которые сделал ее младший сын. Мальчик залез в телефон мамы и случайно сделал свои забавные фото.

Читайте также: