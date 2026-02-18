Екатерина Осадчая показала невиданные фото с маленьким сыном от Горбунова и как он рос

Екатерина Осадчая и Юрий Горубнов с сыном / © instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая Екатерина Осадчая рассказала об особом празднике в семье.

Сегодня, 18 февраля, сыну звезды Ивану исполнилось девять лет. По особому случаю Екатерина решила поделиться архивными фото и сравнить их с настоящим. В частности, вспомнила свои роды и как еще новорожденного Ивана на руках держал папа Юрий Горбунов.

Екатерина Осадчая и Юрий Горубнов с сыном / © instagram.com/kosadcha

Юрий Горубнов с сыном / © instagram.com/kosadcha

Сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Звездная мама поделилась еще многими счастливыми мгновениями жизни именинника. Осадчая растрогала его быстрым взрослением, как он встречал младшего братика Даниила и просто наслаждался беззаботным детством. В посте в Instagram ведущая обратилась к сыну и искренне поздравила его с новой страницей жизни.

Екатерина Осадчая с сыном / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая с сыном / © instagram.com/kosadcha

Сыновья Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / © instagram.com/kosadcha

«Нашему Ивасику сегодня девять! Будто вчера родился, а уже девять. Наш взрослый мальчик, будь счастливым, а все остальное выучим и сделаем вместе! Любим тебя, наш Ивасик, и всегда рядом», — восхитила поздравлениями Екатерина.

В комментариях поклонники и друзья семьи также присоединились к поздравлениям.

«Поздравление принцу. Успехов и исполнения желаний» — Анна Кошмал

«Поздравляю! Пусть будет самым счастливым!» — Анастасия Цимбалару

«Мои самые искренние поздравления! Пусть будет здоровым и счастливым» — Анна Сагайдачная

