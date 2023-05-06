Екатерина Осадчая показала нежный поцелуй с Юрием Горбуновым на фото, которое сделал их 6-летний сын

Звездные супруги, Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, не прекращают удивлять поклонников идиллией в своих отношениях.

На своей странице в Instagram Екатерина поделилась новой фотографией в объятиях мужа, на которой фоны нежно целовали друг друга. Как рассказала ведущая, сфотографировал родителей их 6-летний сын Иван.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Таким милым кадром в Сети Екатерина хотела поздравить своего мужа с праздником – Днем ангела, который все Юрии празднуют 6 мая.

"Юрка, папа наш, с Днем ангела! Пусть ангел бережет и всегда будет рядом. Люблю тебя. И пусть бережет ангел-хранитель всех Юриев, Георгиев и всех кто сегодня имеет свои именины", — написала Осадчая.

В комментарии под фото Горбунов поблагодарил жену за теплое поздравление и написал: "Спасибо, любимая".

Напомним, недавно Екатерина Осадчая залюбовала Сеть фотографией с младшим сыном от Юрия Горбунова.

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