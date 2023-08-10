Екатерина Осадчая показала первые селфи годовалого сына и резко ответила на скандал с Остапчуком

Ведущая, автор проекта "Знайти своїх" Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками забавными фотографиями своего сына Даниила, которому 19 августа исполнится два года.

В сторис своей страницы в Instagram звездная мама рассказала, что их с Юрием Горбуновым младший сын научился делать селфи. И именно эти фото разместила Осадчая в фотоблоге.

"Привет вам. Первые селфи. Даниил Горбунов", – подписала селфи почти двухлетнего сына Екатерина.

Сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Также ведущая "Голосу країни-13" Екатерина Осадчая не осталась в стороне от скандала, который на днях разгорелся вокруг оскорбительных высказываний Владимира Остапчука, Богдана Буше и Позитива в адрес женщин. В частности, знаменитые мужчины сказали, что для них небритая женщина "не 10 из 10". В свою очередь известные женщины начали делиться своими неидеальными фотографиями и отмечать, что они выглядят так, как сами того хотят.

В свою очередь Осадчая отметила, что в стране есть гораздо более важные темы для обсуждений, чем бритье.

"Я что-то пропустила и война уже закончилась? И детей вернули? И пленные дома? Все с жильем и здоровы, и все у нас так круто, и нет больше проблем и важных тем, кроме бритья? Ну серьезно?" – написала Осадчая.

Екатерина Осадчая о скандале вокруг Остапчука / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, не так давно мы писали о том, что Екатерина Осадчая поделилась снимком, где изображена с 20-летним сыном Ильей. Парень невероятно похож на свою звездную маму.

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