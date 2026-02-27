Екатерина Осадчая показала редкие фото с мамой-именинницей и очаровала ее красотой

Екатерина Осадчая / © пресслужба каналу "1+1"

Украинская ведущая Екатерина Осадчая показала редкие фото с мамой-именинницей.

Знаменитость опубликовала снимки с родным человеком по случаю ее дня рождения, который та празднует 27 февраля. Фото были сделаны в разный период: и зимой, и в теплое время года. Однако пользователи отметили очень молодой вид мамы Екатерины Осадчей.

Ведущая также адресовала родному человеку теплые слова с поздравлениями. Самое главное, чего желает маме Екатерина Осадчая, так это то, чтобы поскорее наступил мир, а все остальное обязательно будет.

Мама Екатерины Осадчей / © instagram.com/kosadcha

«Мама, с днем рождения! Четыре года назад, когда я поздравляла маму, родители были под Киевом, не планировали выезжать, и мама сказала — сейчас самое главное выжить, а остальное уладится. Пункт первый выполнен, значит дальше только радость в каждом дне и понимание, что все уладится и мы дождемся справедливого мира. Мама, желаю тебе мира, радости, вдохновения, ждем новых картин и вкусных пирогов», — обратилась к маме ведущая.

Екатерина Осадчая с мамой / © instagram.com/kosadcha

Муж Екатерины Осадчей — шоумен Юрий Горбунов — тоже поздравил тещу-именинницу: «С днем рождения, Елена Александровна! Многая лета!».

Екатерина Осадчая с мужем Юрием Горбуновым, мамой и сыном / © instagram.com/kosadcha

