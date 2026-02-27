- Дата публикации
Екатерина Осадчая показала редкие фото с мамой-именинницей и очаровала ее красотой
Знаменитость поздравила маму с днем рождения.
Украинская ведущая Екатерина Осадчая показала редкие фото с мамой-именинницей.
Знаменитость опубликовала снимки с родным человеком по случаю ее дня рождения, который та празднует 27 февраля. Фото были сделаны в разный период: и зимой, и в теплое время года. Однако пользователи отметили очень молодой вид мамы Екатерины Осадчей.
Ведущая также адресовала родному человеку теплые слова с поздравлениями. Самое главное, чего желает маме Екатерина Осадчая, так это то, чтобы поскорее наступил мир, а все остальное обязательно будет.
«Мама, с днем рождения! Четыре года назад, когда я поздравляла маму, родители были под Киевом, не планировали выезжать, и мама сказала — сейчас самое главное выжить, а остальное уладится. Пункт первый выполнен, значит дальше только радость в каждом дне и понимание, что все уладится и мы дождемся справедливого мира. Мама, желаю тебе мира, радости, вдохновения, ждем новых картин и вкусных пирогов», — обратилась к маме ведущая.
Муж Екатерины Осадчей — шоумен Юрий Горбунов — тоже поздравил тещу-именинницу: «С днем рождения, Елена Александровна! Многая лета!».
Напомним, недавно Екатерина Осадчая показала ранее невиданные фото их с Юрием Горбуновым сына Ивана. Ведущая продемонстрировала, как мальчик рос.