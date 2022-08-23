Екатерина Осадчая показала редкое фото с 19-летним сыном и призналась, чем он занимается

Знаменитость Екатерина Осадчая не часто показывает 19-летнего сына. А все потому, что он живет и учится за границей.

Впрочем, сейчас молодой человек находится вместе с мамой. Когда Осадча поздравляла украинцев с Днем Флага, то решила показать редкое фото с Ильей.

На фото Катерина с сыном позировали перед камерой в сине-желтых патриотических футболках. Кстати, видно, что Илья заметно выше мамы.

Екатерина Осадчая со старшим сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

"Этот День Флага особенный. Даже сложно подобрать слова, как с помощью цветов нашего флага нас поддерживает мир, от звезд до мировых лидеров. Главные здания и памятники мира становятся сине-желтыми, а звезды наперегонки одеваются в любимые цвета в нашу поддержку. ", – написала слова с поздравлениями Екатерина.

Но ведущая не только поздравила украинцев с праздником, но и рассказала, чем занимается Илья. По словам знаменитости, молодой человек изучает IT и уже помогает защищать Украину в этой сфере.

"Опережая все вопросы, Илья не воюет, изучает IT и уже защищает страну на этом фронте", — поделилась знаменитость.

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