Екатерина Осадчая показала редкое фото с родителями

Ведущая вспомнила, как родные ей люди не захотели эвакуироваться и жили в начале полномасштабной в пригороде Киева.

Телеведущая Екатерина Осадчая поздравила украинских военных с Днем Вооруженных сил Украины и в своем посте опубликовала редкое фото с родителями.

Как объяснила ведущая, она благодарна защитникам за то, что может видеть маму и папу. Родители знаменитости отказались эвакуироваться и все время жили в пригороде Киева, недалеко от Василькова.

Поэтому Осадчая благодарна защитникам, которые непосредственно защитили ее родных.

Екатерина Осадчая с родителями / Фото: instagram.com/kosadcha

"Сегодня подумала, за что лично больше всего благодарна нашим Вооруженным силам? У каждого из нас есть своя личная история, за что поблагодарить. И я хочу поблагодарить, что у меня есть возможность видеть своих родителей, ведь когда враги были уже в нескольких километрах и из соседей не осталось вообще никого, родители не уезжали, и только благодаря нашим Героям Киевская область освобождена и будут освобождены и другие города!" – подчеркнула ведущая.

В целом другие знаменитости тоже поздравили защитников с Днем Вооруженных сил Украины. Какие теплые слова украинские звезды адресовали военным, смотрите в нашем материале.

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