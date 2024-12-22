Екатерина Осадчая показала родителей и поздравила их с важным праздником: "44 года в браке"

Украинская ведущая Екатерина Осадчая порадовала фанатов семейным контентом.

Так, знаменитость впервые за длительное время показала своих родителей. В своих сторис Екатерина поделилась фото мамы и папы и как они чудесно провели время вместе. В частности, 21 декабря родители звезды отпраздновали годовщину бракосочетания. Как оказалось, пара уже 44 года вместе счастлива в законных отношениях. На милых изображениях родители Осадчей в объятиях позируют на фоне елки.

"Теплый семейный вечер. Сегодня (21 декабря — прим. ред.) у родителей 44 года брака. Обручились в день зимнего солнцестояния. 21 декабря — это был не выбор, в советские времена дату не выбирали. Топазовая свадьба", — написала звезда.

Екатерина Осадчая с родителями / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая с родителями / Фото: instagram.com/kosadcha

Ведущая поделилась, что по случаю топазовой свадьбы родных людей, она собрала самых родных за ужином. Так, на кадрах она показала, как накрывает стол и зажигает свечи. А потом отдельно попозировала с родителями и старшим сыном.

Екатерина Осадчая с родителями / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая с родителями / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая с родителями и сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

К тому же на фото звездная семья также засвкетила декор их елки. Так, в этом году у Екатерины елка засияла яркими огнями и была украшена шариками и огромным трендовым красным бантиком сверху.

Екатерина Осадчая с родителями и сыновьями / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно певица Джамала также хвасталась, как ее двое сыновей оригинально украсили елку.

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