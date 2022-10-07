Екатерина Осадчая показала родного брата-красавца и поздравила его с днем рождения

Ведущая проекта "Голос країни-12" Екатерина Осадчая рассказала о празднике в ее семье.

Сегодня, 7 октября, день рождения отмечает родной брат звезды Владимир. По этому случаю Осадчая в сторис своей страницы в Instagram разместила фотографию с близким человеком и коротко ее прокомментировала: "Братик, с днем рождения".

Екатерина Осадчая показала родного брата / Фото: instagram.com/kosadcha

В свою очередь, поклонники приобщились к поздравлениям и отметили что брат с сестрой невероятно похожи: "Поздравляю с днем рождения, благополучия и мира!", "Екатерина, вы с братом так похожи", "какой у вас красивый брат! Здоровья и счастья ему".

Старший сын Осадчей и брат ведущей очень похожи между собой / Фото: instagram.com/vladiosa

Отметим, что родной брат Екатерины Осадчей Владимир серьезно занимается вейксерфингом и занимает первые места в этом виде спорта.

Брат Екатерины Осадчей / Фото: instagram.com/vladiosa

Кроме того, Владимир Осадчий также учит других становиться на серф-доску и тренирует даже самых маленьких будущих серферов. Также мужчина увлекается путешествиями, зимними видами спорта и йогой.

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