Екатерина Осадчая показала родного брата-красавца и поздравила его с днем рождения

Ведущая разместила в фотоблоге фотографию с близким человеком.
Ведущая проекта "Голос країни-12" Екатерина Осадчая рассказала о празднике в ее семье.
Сегодня, 7 октября, день рождения отмечает родной брат звезды Владимир. По этому случаю Осадчая в сторис своей страницы в Instagram разместила фотографию с близким человеком и коротко ее прокомментировала: "Братик, с днем рождения".
В свою очередь, поклонники приобщились к поздравлениям и отметили что брат с сестрой невероятно похожи: "Поздравляю с днем рождения, благополучия и мира!", "Екатерина, вы с братом так похожи", "какой у вас красивый брат! Здоровья и счастья ему".
Отметим, что родной брат Екатерины Осадчей Владимир серьезно занимается вейксерфингом и занимает первые места в этом виде спорта.
Кроме того, Владимир Осадчий также учит других становиться на серф-доску и тренирует даже самых маленьких будущих серферов. Также мужчина увлекается путешествиями, зимними видами спорта и йогой.
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