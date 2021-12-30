Екатерина Осадчая показала романтично-новогодний ужин с любимым мужем

Звездные супруги устроили репетицию новогодней ночи.

Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов активно готовятся к наступающему Новому году.

А репетицию праздника ведущая продемонстрировала у себя на странице Instagram. Екатерина разместила короткий ролик, снятый у них с Юрием дома. В видео Осадчая сервирует стол красивыми статуэтками, изысканной посудой и подсвечниками с зелеными свечами.

Для ужина с любимым мужем Екатерина оделась в красивое обтягивающее белое платье. "Репетиция новогодней ночи", — подписала ролик Осадчая.

В свою очередь, подписчики страницы ведущей поделились эмоциями после увиденного: "Пусть Бог хранит вашу семью и дарит радость любить жизнь", "Катюша, как же по-домашнему красиво, уютно и атмосферно! Какая же вы умничка! Берегиня домашнего очага!", "со вкусом и лаконично".

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