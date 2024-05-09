Екатерина Осадчая показала себя только в начале карьеры и удивила, как изменилась за 15 лет

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая вспомнила о начале карьеры и удивила, как с тех пор изменилась.

В своем Instagram знаменитость призналась, что атмосфера вокруг "Евровидения" напомнила ей, как она в 2005 году начала работать над проектом "Світське життя". Именно тогда международный песенный конкурс впервые проводили в Украине. Победу в Киев привезла Руслана.

В это время стартовал проект о жизни звезд. Екатерине Осадчей представилась возможность узнать самые интересные подробности из "Евровидения" и пообщаться с гостями конкурса.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

"Атмосфера вокруг "Евровидения" возвращает меня во времена, когда я была только в начале своей карьеры. Именно в 2005 году мы стартовали со "Світським життям" и имели возможность узнать самые интересные подробности жизни гостей первого "Евровидения" в Украине", — поделилась знаменитость .

Кроме того, Екатерина Осадчая показала свое фото с 2005 года и сравнила его со свежим. В частности, ведущая продемонстрировала, как изменилась почти за 15 лет.

Напомним, недавно Екатерина Осадчая попала в больницу, где провела неделю. Ведущая показывала свою палату и делилась, как прошло ее лечение.

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