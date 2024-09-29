Екатерина Осадчая показала старшего сына-красавца на свежем фото и как общается с ним на расстоянии

22-летний парень учится за границей.
Украинская ведущая Екатерина Осадчая порадовала поклонников семейным контентом.
Знаменитость в своем фотоблоге опубликовала редкое фото старшего сына Ильи, которому на днях исполнилось 22 года. А именно Екатерина показала, как с помощью видеосвязи поздравляла его с днем рождения. На скриншоте виднеется подросший именинник во время прогулки по городу, а на другом конце провода – его счастливая звездная мама на фоне сада собственного дома под Киевом.
"Мой именинник на связи", — написала Осадчая, сопроводив текст эмоджи в форме сердечек.
Известно, что сейчас Илья находится за границей. Юноша получает образование в университете США с ИТ специальности. В частности, углубленно изучает искусственный интеллект. В свое время ведущая признавалась, что старший сын, несмотря на зарубежные перспективы, мечтает вернуться в Украину и реализовываться именно на Родине.
Напомним, 28 сентября ведущая Екатерина Осадчая посвятила праздничный пост старшему сыну Илье и показала их архивные фото. На одном из таких звезда ошеломила, как она выглядела, когда родила первенца в 19 лет.
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