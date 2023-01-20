Екатерина Осадчая показала свое детское фото из Крыма и вспомнила, когда в последний раз ездила на полуостров

Телеведущая Екатерина Осадчая поделилась своими теплыми воспоминаниями о путешествиях в Крым.

Знаменитость оказала архивное фото вместе с папой, на ком ей всего 14 лет. В это время Екатерина впервые побывала на полуострове и сразу полюбила это место.

"С Днем автономной республики Крым! На этом фото мне 14 и впервые приехала в Крым, я до сих пор помню свое увлечение пейзажами и ароматами Крыма. Потом было много поездок и командировок в наш Крым…. Отдых с малышом Илюшей, летние съемки и даже зимой пальмы под шапкой снега…", — вспомнила Осадчая.

Екатерина Осадчая в детстве / Фото: instagram.com/kosadcha

После аннексии Крыма российскими властями 2014 года ведущая, как и большинство украинцев, уже не бывала на полуострове. Однако вера в то, что совсем скоро в автономную республику вернется украинский флаг не исчезла.

"И помню свою последнюю перед 14 годом поездку, это была командировка, съемки фестиваля в августе, мы вылетали и на аэропорт надвигалась гроза, даже где-то в архиве осталось фото самолета с огромным черным облаком, тогда же конечно никто не искал в этом каких-то скрытых значений... Я верю, что в своей жизни я еще увижу наш украинский Крым.Не будем забегать наперед и опережать события.Но визуализирую себя с микрофоном на сцене концертного зала "Фестивальный", — написала ведущая.

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