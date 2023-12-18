Екатерина Осадчая показала свой уютный вечер с двухлетним сыном от Горбунова

Ведущая Екатерина Осадчая вместе с младшими сыновьями дома уже установила елку.

На странице в Instagram звезда поделилась трогательными видео, как они с детьми украшали новогоднее дерево. Вечер в минувшее воскресенье звездная мама вместе с 6-летним Иваном и 2-летним Данилкой, после украшения елки, провели также и за просмотром любимых новогодних мультиков и фильмов.

Екатерина Осадчая показала, как с 2-летним сыном провела вечер дома

Осадчая призналась, что в ее семье есть целый список таких кинолент:

"Ловите подборку. Самое уютное воскресенье. Неделя до Рождества. Наш топ к просмотру с детьми в эту пору: "Гринч похититель Рождества", "Один дома", "Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен", "Полярный экспресс", "Мальчик по имени Рождество", "Чарли и шоколадная фабрика". А с меньшим смотрели сегодня мультфильм на все времена "Мыслями наизнанку", — рассказала звездная мама.

Отметим, ранее мама трех сыновей Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками, как занимает время своих детей. Знаменитость обожает проводить время со своими мальчиками, а вместе с тем показала, какие у них игрушки.

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