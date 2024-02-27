Екатерина Осадчая показала свою маму и восхитила публичным обращением к ней

Ведущая Екатерина Осадчая рассказала об особом празднике ее мамы.

Сегодня, 27 февраля, самый родной человек знаменитости отмечает день рождения. По этому случаю Екатерина посвятила маме пост, в котором адресовала ей нежные поздравительные слова и отметила, что она для нее образец.

"Мама, с Днем рождения! Я каждый год не устаю повторять, что ты для меня абсолютный пример женщины, которая идет в ногу со временем. Нужно сесть за руль – хорошо, нужно овладеть всеми гаджетами – конечно, болит спина – йога. И это не о возможностях, это о желании! Спасибо, что ты такая. Любим нашу маму и – даже сложно произнести – трижды бабушку", — восхитила ведущая.

Кроме того, Осадчая показала серию редких кадров с мамой, где она обнимает ее и проводит время на прогулках.

Екатерина Осадчая с мамой / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая с мамой / Фото: instagram.com/kosadcha

На некоторых фото мама Осадчей позирует наедине с котом и цветами.

Мама Екатерины Осадчей / Фото: instagram.com/kosadcha

Мама Екатерины Осадчей / Фото: instagram.com/kosadcha

А на последнем снимке из серии фото видно, как мама Екатерины проводит время с внуком, показывающим ей что-то в телефоне.

Мама Екатерины Осадчей с внуком / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно ведущая "1+1 Украина" Валентина Хамайко показала архивные кадры своего старшего сына-красавца и нежно поздравила его с 13-летием.

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