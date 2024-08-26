Екатерина Осадчая показала свою маму с внуками и рассказала, как с семьей время провела: "Ощущение счастья"

Ведущая канала "1+1 Україна" Екатерина Осадчая рассказала о праздничных выходных.

Как известно, на днях муж знаменитости Юрий Горбунов отпраздновал 54-летие, а Украина – 33-летие. По случаю двойного праздника в загородном доме супругов собрались самые близкие. В частности, Екатерина в фотоблоге показала свою маму, которая наблюдала за младшим ее внуком Данилой. Также присутствовал на празднике и папа ведущей, сделавший дочери несколько фото в саду.

Мама Екатерины Осадчей с внуком / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

К слову, в зеленом дворе Юрий попозировал со своими двумя сыновьями на руках и именинным тортом. Екатерина засняла мгновение, как они втроем задували свечи.

Юрий Горбунов с сыновьями / Фото: instagram.com/kosadcha

На следующий день семья решила не сидеть дома и в полном составе вышла на прогулку по столице Украины. В частности, они посетили Крещатик. А днем позже отправились на киевский водоем, чтобы позаниматься серфингом.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Сын Екатерины Осадчей / Фото: instagram.com/kosadcha

"Все вместе, никуда не торопились, купались в бассейне, ели вчерашнюю пиццу и сегодняшние суши. Радовались залитому солнцем Крещатику и смотрели на отражение заката в высотках на левом берегу. Это отдельный счастливый день. Катя, запомни эти маленькие ощущения неси их, не растеряй. Из этого состоит жизнь. В моменте. Здесь и сейчас. Учусь этому", - отметила знаменитость.

Напомним, недавно Наталка Денисенко показала своего мужа-воина, с которым встретилась после продолжительной разлуки. Семья раскрыла, где они сейчас отдыхают.

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