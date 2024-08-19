Екатерина Осадчая показалась беременной и сообщила о важном празднике в семье

Ведущая канала "1+1 Украина" Екатерина Осадчая сообщила о важном празднике в ее семье. Младший сын знаменитости от мужа, продюсера Юрия Горбунова, отмечает день рождения.

Даниилу 19 августа исполняется три года. Поэтому в праздничный день на Осадчую нахлынули воспоминания. В частности, знаменитость вспомнила, как была беременной, и показала свои архивные фото. Кроме того, ведущая рассказала, как малыш появился на свет раньше, чем планировалось.

Екатерина Осадчая, 2021 год / Фото: instagram.com/kosadcha

К слову, роды Екатерины Осадчей были запланированы на сентябрь. Однако малыш решил появиться на свет раньше. В роддом ведущая ехала сама машиной, потому что именно тогда в Киеве проходили репетиции ко Дню Независимости, из-за немалых пробок "скорая помощь" ехала бы медленнее. Кроме того, Осадчая еще и взяла с собой старшего сына Ивана, ведь Юрий Горбунов вел мероприятие посреди Днепра, а мальчика не с кем было оставить.

Екатерина Осадчая с сыном Иваном / Фото: instagram.com/kosadcha

"За день до родов. Уже на следующий день в это время я буду везти себя в роддом сама за рулем, потому что город стоит из-за репетиции парада, когда приедет "скорая" – неизвестно, а будущий папа двух сыновей работает на мероприятии на корабле посреди Днепра", – вспомнила знаменитость.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Также ведущая опубликовала первое совместное фото с сыном Даниилом и ласково поздравила его с третьим днем рождения.

"Наше первое совместное фото! Даниил, наша радость, с днем рождения! Спасибо, что выбрал нас", — нежно обратилась к сыну ведущая.

Екатерина Осадчая с сыном Даниилом / Фото: instagram.com/kosadcha

Юрий Горбунов также не оставил сына без публичных поздравлений. Артист адресовал Даниилу теплые слова с пожеланиями, а также вспомнил день его рождения, когда мальчик появился на свет рано утром.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая с младшим сыном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Ровно 3 года как в 5:05 утра, 19 августа, на Яблочный спас, я перерезал тебе пуповину! Наш самый младший! Наш ангелочек! Наш Даниил! Наш умничка, который начал разговаривать в два года! Мы с мамой самые счастливые, что ты в нас есть! Расти здоровым, сын, в мирной, богатой и цветущей Украине!", — поздравил сына Юрий Горбунов.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая с сыновьями / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним, недавно в семье ведущего Тимура Мирошниченко был праздник. Младшему сыну шоумена исполнилось три года. Ведущий ранее показывал, как они всей семьей поздравляли Марселя с днем рождения и какой сюрприз устроили для него.

Тимур Мирошниченко с семьей довел до слез поздравлениями 3-летнего сына Марселя

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