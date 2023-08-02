Екатерина Осадчая показалась с 20-летним сыном-красавцем, который похож на нее, как две капли воды

Ведущая "Голосу країни-13" Екатерина Осадчая показала редкие кадры со своим старшим 20-летним сыном.

Знаменитость наконец-то встретилась с Ильей, который, вероятно, приехал к ней из США. Ведущая уже показала его редкие кадры. На фото Осадчая в желтой футболке позировала рядом с сыном-красавцем, который очень сильно похож на нее.

Екатерина Осадчая со старшим сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Также Илья уже встретился и со своим братом Данилом, которому 19 августа исполнится два года. Ведущая показала, как старший сын гулял за руку с младшим.

"Такие разные и такие похожие", — отметила знаменитость.

Сыновья Екатерины Осадчей / Фото: instagram.com/kosadcha

Кстати, 2 августа День Ангела в Илии. Так что знаменитость поздравила всех причастных к празднику.

"Сегодня День Ангела в Илье. Поздравляю всех Ильюш с вашим днем", – написала ведущая.

Напомним, недавно редкие кадры своих детей публиковала продюсер Ирина Горовая. Знаменитость показала, как с годами изменились 14-летний Андрей и 25-летняя Наталья.

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