Екатерина Осадчая показалась со старшим сыном-копией от экс-мужа и нежно поздравила его с 23-летием
Ведущая адресовала Илье теплые слова и показала их семейные снимки.
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая сообщила о важном празднике в ее семье.
У старшего сына знаменитости от первого брака был день рождения. 28 сентября Илье исполнилось уже 23 года. Конечно, звездная мама в своем Instagram поздравила наследника с праздником.
Екатерина Осадчая опубликовала различные фото с Ильей. Правда, фотографии все архивные, поскольку ведущая проживает в Украине, а ее сын находится в США, где получает образование в IT-сфере. Тем не менее, на кадрах можно разглядеть, что Илья просто как две капли похож на маму и является ее копией.
"Сложно поверить, но Илье уже 23 года. Илюша, с днем рождения! И хоть мы далеко друг от друга в этот день, я желаю тебе быть просто счастливым и выбирать свой путь. 23 - это уже не простая взрослая жизнь, но я точно знаю, что ты справишься, моя гордость", - отметила ведущая.
Также Екатерина Осадчая говорит, что очень сильно гордится своим сыном. Правда, это довольно необычные ощущения быть мамой уже такого взрослого юноши, который даже по росту выше ее.
"Как оно быть мамой такого парня? Удивительно, когда ребенок выше тебя и старше того возраста, когда ты его родила. И это невероятные ощущения", - поделилась ведущая.
Отметим, Екатерина Осадчая родила сына Илью в 2002 году от первого мужа Олега Полищука, с которым развелась в 2004-м. Сейчас ведущая находится в браке с продюсером Юрием Горбуновым. У пары есть двое общих сыновей - 8-летний Иван и 4-летний Даниил.
Кстати, недавно Юрий Горбунов поделился, в чем секрет их с Екатериной Осадчей крепкого брака. Пара уже восемь лет живет в согласии и гармонии.