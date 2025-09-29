Екатерина Осадчая показалась со старшим сыном-копией от экс-мужа и нежно поздравила его с 23-летием

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая сообщила о важном празднике в ее семье.

У старшего сына знаменитости от первого брака был день рождения. 28 сентября Илье исполнилось уже 23 года. Конечно, звездная мама в своем Instagram поздравила наследника с праздником.

Екатерина Осадчая опубликовала различные фото с Ильей. Правда, фотографии все архивные, поскольку ведущая проживает в Украине, а ее сын находится в США, где получает образование в IT-сфере. Тем не менее, на кадрах можно разглядеть, что Илья просто как две капли похож на маму и является ее копией.

Екатерина Осадчая со старшим сыном / © instagram.com/kosadcha

"Сложно поверить, но Илье уже 23 года. Илюша, с днем рождения! И хоть мы далеко друг от друга в этот день, я желаю тебе быть просто счастливым и выбирать свой путь. 23 - это уже не простая взрослая жизнь, но я точно знаю, что ты справишься, моя гордость", - отметила ведущая.

Екатерина Осадчая со старшим сыном / © instagram.com/kosadcha

Также Екатерина Осадчая говорит, что очень сильно гордится своим сыном. Правда, это довольно необычные ощущения быть мамой уже такого взрослого юноши, который даже по росту выше ее.

Екатерина Осадчая с сыном Ильей / © instagram.com/kosadcha

"Как оно быть мамой такого парня? Удивительно, когда ребенок выше тебя и старше того возраста, когда ты его родила. И это невероятные ощущения", - поделилась ведущая.

Екатерина Осадчая со старшим сыном / © instagram.com/kosadcha

Отметим, Екатерина Осадчая родила сына Илью в 2002 году от первого мужа Олега Полищука, с которым развелась в 2004-м. Сейчас ведущая находится в браке с продюсером Юрием Горбуновым. У пары есть двое общих сыновей - 8-летний Иван и 4-летний Даниил.

