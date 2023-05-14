Екатерина Осадчая показалась сразу с тремя сыновьями, которые на нее очень похожи

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая в День матери порадовала поклонников семейным контентом.

Знаменитость в своем Instagram опубликовала снимки с сыновьями – 20-летним Ильей, 6-летним Иваном и годовалым Данилой. Семейные снимки были сделаны, когда младший сын Осадчей праздновал свой первый день рождения. Как отметили поклонники, дети очень похожи на маму, а особенно старший Илья.

Екатерина Осадчая с сыновьями / Фото: instagram.com/kosadcha

"Мамы – это сверхлюди! Мамы не умеют жаловаться на усталость, мамы могут часами по морозу гулять с коляской, мамы умеют спать по 10 минут ночью и утром бежать на работу. Мама – это самая тяжелая и одновременно самая прекрасная рутина. Только мамы поймут, что объятия, крики "мама" за входной дверью и слова "мама, просто полежи со мной" стоят всех бессонных ночей и нервов от детского невежества", — поделилась Екатерина.

Екатерина Осадчая с сыновьями / Фото: instagram.com/kosadcha

Также ведущая поздравила и свою маму с Днем матери, показав их редкое совместное фото.

"Мама, спасибо за все. Поздравляю всех мам — сверхженщин с праздником! Пусть сегодня все дети будут немного вежливее, чем всегда", — отметила Екатерина.

Екатерина Осадчая с мамой / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее певица Настя Каменских показала редкое фото с мамой. Артистка также нежно поздравила Лидию Петровну с Днем матери.

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