Екатерина Осадчая показалась сразу с тремя сыновьями, которые на нее очень похожи

Также ведущая поделилась редким снимком с матерью.
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая в День матери порадовала поклонников семейным контентом.
Знаменитость в своем Instagram опубликовала снимки с сыновьями – 20-летним Ильей, 6-летним Иваном и годовалым Данилой. Семейные снимки были сделаны, когда младший сын Осадчей праздновал свой первый день рождения. Как отметили поклонники, дети очень похожи на маму, а особенно старший Илья.
"Мамы – это сверхлюди! Мамы не умеют жаловаться на усталость, мамы могут часами по морозу гулять с коляской, мамы умеют спать по 10 минут ночью и утром бежать на работу. Мама – это самая тяжелая и одновременно самая прекрасная рутина. Только мамы поймут, что объятия, крики "мама" за входной дверью и слова "мама, просто полежи со мной" стоят всех бессонных ночей и нервов от детского невежества", — поделилась Екатерина.
Также ведущая поздравила и свою маму с Днем матери, показав их редкое совместное фото.
"Мама, спасибо за все. Поздравляю всех мам — сверхженщин с праздником! Пусть сегодня все дети будут немного вежливее, чем всегда", — отметила Екатерина.
Напомним, ранее певица Настя Каменских показала редкое фото с мамой. Артистка также нежно поздравила Лидию Петровну с Днем матери.
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