Екатерина Осадчая показалась в больнице и рассказала об ухудшении состояния здоровья

Ведущая сравнила украинскую и зарубежную медицину.
Ведущая канала "1+1 Україна" Екатерина Осадчая рассказала об ухудшении состояния здоровья.
В частности, в Instagram ведущая опубликовала селфи на фоне стен медицинского учреждения. Екатерина не стала вдаваться в подробности, лишь отметила, что ей был необходим рентген.
Особенно ведущая акцентировала внимание на профессионализме украинских медицинских учреждений во времена постоянного отключения света и угроз со стороны РФ. Как отмечает Осадчая, за границей при таких же условиях все больницы были бы уже давно закрыты, а лечение было бы только в руках пациента. В итоге знаменитость поблагодарила за несокрушимость и готовность помочь, несмотря на любые препятствия.
"10 вечера, света нет во всем районе, надо сделать рентген, на рецепции извиняются, что света нет, поэтому сделают КТ, оно подключено. Через полчаса дали диск с КТ-заключением и все рецепты, сказали куда ехать за лекарствами в эту позднюю пору. Для понимания, где бы то ни было за границей я бы сидела в очереди длиной в жизнь, если бы не умирала, а при отсутствии света – все бы пошли лечиться самостоятельно. Просто человеческое спасибо за несокрушимость", - подчеркнула звезда.
Напомним, недавно Екатерина Осадчая рассказывала о двойном празднике в семье и показала свою маму с внуками.
Читайте также:
- Звезда "Крепостной" вышла замуж за известного актера-военного и показала фото со свадьбы
- Тина Кароль в соблазнительном образе покорила фанов новым треком: "Такую Тину еще не видел никто
- Маша Ефросинина растрогала публичным обращением к мужу-воину по случаю важного праздника: "Горжусь"