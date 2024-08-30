Екатерина Осадчая показалась в больнице и рассказала об ухудшении состояния здоровья

Ведущая канала "1+1 Україна" Екатерина Осадчая рассказала об ухудшении состояния здоровья.

В частности, в Instagram ведущая опубликовала селфи на фоне стен медицинского учреждения. Екатерина не стала вдаваться в подробности, лишь отметила, что ей был необходим рентген.

Особенно ведущая акцентировала внимание на профессионализме украинских медицинских учреждений во времена постоянного отключения света и угроз со стороны РФ. Как отмечает Осадчая, за границей при таких же условиях все больницы были бы уже давно закрыты, а лечение было бы только в руках пациента. В итоге знаменитость поблагодарила за несокрушимость и готовность помочь, несмотря на любые препятствия.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

"10 вечера, света нет во всем районе, надо сделать рентген, на рецепции извиняются, что света нет, поэтому сделают КТ, оно подключено. Через полчаса дали диск с КТ-заключением и все рецепты, сказали куда ехать за лекарствами в эту позднюю пору. Для понимания, где бы то ни было за границей я бы сидела в очереди длиной в жизнь, если бы не умирала, а при отсутствии света – все бы пошли лечиться самостоятельно. Просто человеческое спасибо за несокрушимость", - подчеркнула звезда.

Напомним, недавно Екатерина Осадчая рассказывала о двойном празднике в семье и показала свою маму с внуками.

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