Екатерина Осадчая помогла купить дом для десяти детей-сирот из Луганской области

Осенью телеведущая Екатерина Осадчая вместе с благотворительным фондом "Твоя Опора" объявила масштабный сбор в размере 3,2 миллиона гривен на новое жилье для детского дома семейного типа Целухиных.

До полномасштабного вторжения Целухины проживали в Рубежном Луганской области в большом доме, который построили собственноручно. Семья, у которой уже были двое собственных детей, опекались еще десятью детьми-сиротами всех возрастов.

Фото: instagram.com/kosadcha

После 24 февраля Целухины еще некоторое время оставались в Рубежном и надеялись, что их дом станет крепостью, как это всегда было. Но после того, как один из детей получил осколочное ранение, семья приняла решение эвакуироваться. Правда, не в полном составе — отец семейства остался, чтобы оберегать их "крепость". Однако после очередного обстрела врага мужчина погиб, а дом Целухиных сгорел дотла.

Менее месяца Екатерине Осадчей вместе с "Твоєю Опорою" удалось заручиться поддержкой украинцев и иностранных доноров и собрать даже большую сумму, чем нужно. На поиск и покупку большого дома в Ивано-Франковской области, куда эвакуировалась семья, ушло еще несколько месяцев. Но наконец-то Целухины в своем новом доме, и новогодне-рождественские праздники встречали уже здесь.

Фото: instagram.com/kosadcha

"На фото младший Ярослав. Когда мы встречались, он мечтал иметь свою отдельную кровать, ведь спал с мамой, и где играть. Радуюсь и плачу от того, что удалось, при всех сложностях! Мы благодарны каждому, кто присоединился к сбору, за каждую переведенную гривну", — поделилась Осадчая.

Фото: instagram.com/kosadcha

Остаток суммы Екатерина Осадчая и 'Твоя Опора' доплюсуют в сбор на жилье для другого детского дома семейного типа.

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