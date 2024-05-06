Екатерина Осадчая попала в больницу и показалась в палате под капельницей

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая попала в больницу.

Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. Ведущая поделилась, что неделю пролежала в больничной палате. Осадчая опубликовала соответствующие снимки и показала, как ей ставили капельницы. Это второй опыт в жизни звезды, ведь раньше она лежала в больнице только в детстве.

Екатерина Осадчая в больнице / Фото: instagram.com/kosadcha

Что именно вызвало у Екатерины Осадчей проблемы со здоровьем, она не стала рассказывать. Ведущая лишь отметила, что нужно беречь себя и обязательно в случае необходимости обращаться к врачам.

"Второй раз в жизни (впервые было в три года) лежала в больнице. Вывод — беречь себя. Следите за своим состоянием, своим здоровьем, не пренебрегайте лишний раз обратиться к врачу", — отметила ведущая.

Больница, где лежала Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая призналась, что сейчас ее уже выписали из больницы и она чувствует себя гораздо лучше. Ведущая поблагодарила врачей, которые ей оказывали медицинскую помощь и заботились о ней.

"Уже все хорошо. Спасибо невероятным врачам, медсестрам и всем, кто беспокоился, лечил и волновался", — поблагодарила врачей Осадчая.

Екатерина Осадчая в больнице / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно шоумен Владимир Остапчук попал в больницу, куда его "скорой" увезли медики. Ведущий уже назвал свой диагноз.

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