Екатерина Осадчая после массированного ракетного обстрела сделала резкое заявление: "Мы становимся злее"

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая после массированного ракетного обстрела Украины сделала резкое заявление.

В своем Instagram знаменитость напомнила миру, какие преступления на украинских землях ежедневно совершают российские оккупанты. Утром 21 сентября захватчики цинично выпустили по Украине 43 крылатых ракет. К сожалению, только 36 из них сбили силы ПВО. Ведущая отметила, что от действий оккупантов страдают и гибнут невинные люди.

Осадчая попросила весь цивилизованный мир не забывать, что в Украине до сих пор идет война, а страну-агрессор необходимо немедленно остановить.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

"Под утро террористка россия атаковала Черкассы, Львов, Ровно, Киев, Харьков. 36 ракет сбиты, 43 крылатые ракеты зафиксированы... Несколько волн страшных обстрелов. Десятки раненых и погибших все еще устанавливают, ведь разбирают завалы...Это бесконечный геноцид великой свободной страны. Оставьте нас в покое, нам не страшно мы просто становимся злее… Мы просим людей по всему миру не привыкать к войне в Украине", — написала Екатерина Осадчая.

Напомним, другие знаменитости тоже уже отреагировали на очередное циничное преступление РФ. Звезды выразили соболезнования всем пострадавшим и пожелали, чтобы в Украине скорее наступил мир.

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